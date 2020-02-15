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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 شباط 2020 07:34 ص

ظريف: التراجع عن إجراءاتنا النووية مشروط بالتحرك الأوروبي

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف   أنّ بلاده مستعدّة للتراجع، جزئياً أو حتى كليّاً، عن الإجراءات التي اتّخذتها في سياق تخلّيها عن التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، إذا ما قدّم الأوروبيون في مقابل ذلك مكاسب اقتصادية ”ملموسة“.
وقال ظريف خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن إنّه بإمكان إيران القبول بشروط معيّنة للعودة إلى تطبيق الاتفاق النووي الموقّع في 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحاديا في 2018.
وأضاف الوزير الإيراني أمام صح فيين خلال المؤتمر ”قلنا إنّنا مستعدّون لإبطاء تلك الإجراءات أو عكس مسارها (…) بشكل يتناسب مع ما ستقوم به أوروبا“.
وأضاف ”سنقرّر إذا ما كانت ستقوم به أوروبا كافياً لكي نخفّض أو نلغي بعض القرارات – لم نستثن القيام بخطوات إلى الوراء في ما يتعلّق ببعض الإجراءات التي اتّخذناها“.
وفي 5 كانون الثاني/يناير، كشفت إيران عن ”المرحلة الخامسة والأخيرة“ من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدولية التي نصّ عليها الاتفاق النووي.
ع د

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