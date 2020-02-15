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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 شباط 2020 07:31 ص

واشنطن ترفع الضرائب العقابية على طائرات إيرباص بنسبة 15%

ايرباص

أعلنت الولايات المتحدة مساء أمس الجمعة أنّها سترفع نسبة الضرائب الجمركية العقابية المفروضة على طائرات إيرباص المستوردة من أوروبا من 10% حالياً إلى 15% اعتباراً من 18 آذار/مارس المقبل.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت في تشرين الأول/أكتوبر ضريبة بنسبة 10% على طائرات إيرباص الأوروبية وذلك في إطار إجراءات عقابية استهدفت ما قيمته 7,5 مليار دولار من الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
والزيادة الجديدة التي كشف عنها مكتب الممثّل التجاري للولايات المتحدة في بيان، تأتي بعد أيام قليلة من إعلان ترامب أنّ الوقت قد حان للتفاوض ”ببالغ الجدية“ على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

ع د

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