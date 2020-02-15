الزمالك يتوج بطلا للسوبر الأفريقي على حساب الترجي.. وبن شرقي كلمة السر

توج الزمالك المصري بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة.

نجح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للعام الثاني على التوالي في تحقيق الفوز على الترجي وحرمانه من لقب السوبر الأفريقي، بعدما فاز في الموسم الماضي على فريق الرجاء المغربي.

أشرف بن شرقي كلمة السر

وكان النجم المغربي أشرف بن شرقي كلمة السر في تتويج الزمالك بعدما قاد الفريق الأبيض للفوز بتسجيل هدفين في وقت مهم للغاية بالنسبة للزمالك.

استطاع بن شرقي أن يستغل خبراته ومهاراته الفردية في اختراق دفاعات الترجي، بعدما استفاد من الحرية التكتيكية التي أعطاها له المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

دويتو الوسط

ونجح كارتيرون في الاعتماد على سيناريو غلق المساحات أمام الترجي وتقسيم المباراة إلى مراحل، خاصة أن فريقه استفاد من عنصر الدعم والحماس الجماهيري في الربع ساعة الأولى، واستغل هدفاً عن طريق يوسف إبراهيم أوباما.

ولعب كارتيرون بشكل رائع بثنائي الارتكاز طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي وهما أبرز نجوم الفريق الأبيض في اللقاء، بعدما نجح الثنائي في إعطاء الثقة لدفاعات الفريق الأبيض.

ولعب طارق حامد دوراً مهماً في دعم الظهيرين والضغط المستمر على مفاتيح لعب الترجي بخلاف أن المدرب الفرنسي نجح في غلق الأطراف أمام لاعبي الترجي حتى في تغييراته، بعدما أشرك عبد الله جمعة كجناح بدلاً من أحمد سيد زيزو وحاول باستمرار الاعتماد على تضييق المساحات في وجه لاعبي الترجي يميناً ويساراً.

توهج أوباما

من أبرز أسباب فوز الزمالك التوهج الفني لصانع الألعاب يوسف إبراهيم أوباما في مباراة الترجي.

استفاد أوباما من اختراقاته لدفاع الترجي مبكراً وتسجيل هدف مستغلاً الانشغال برقابة مصطفى محمد وأشرف بن شرقي، كما أن أوباما بذل مجهوداً دفاعياً كبيراً لمساندة ساسي وطارق حامد.

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