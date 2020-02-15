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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 شباط 2020 07:21 ص

الصحة المصرية تعلن عن اكتشاف أول مريض بفيروس كورونا

وزارة الصحة المصرية
أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس الجمعة، اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل مصر، لشخص ”أجنبي“.
وقال متحدث وزارة الصحة في مصر الدكتور خالد مجاهد، إن مصر نجحت في اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس ”كورونا“ لشخص أجنبي، نتيجة الخطة الوقائية التي تطبقها البلاد على الوافدين الأجانب في المطارات المصرية.
وأضاف مجاهد أنه بفضل تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب متابعة الفرق الوقائية للوافدين على مدار الساعة، تم اكتشاف أول حالة مصابة  بالفيروس الخطير.
وأوضح أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، ولكن دون ظهور أي أعراض مرضية.
وكشف البيان أن مصر أبلغت منظمة الصحة العالمية، فور اكتشاف الحالة وبعدها تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى، وتم عزل المصاب ومتابعته صحيًا، مضيفًا أن الحالة الحاملة للفيروس مستقرة ولا يظهر عليها أي أعراض.
وشددت وزارة الصحة المصرية من الإجراءات الوقائية للمخالطين للمصاب الذين كانوا معه، وقامت الوزارة بإجراء التحاليل اللازمة لهم، والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيًا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا ”فترة حضانة المرض“.
جدير بالذكر أن مصر ترفع حالة الطوارئ في كافة المستشفيات تجنبًا لإصابة أي شخص، تزامنًا مع الحجر الصحي لعشرات المواطنين القادمين من مدينة ”ووهان“ الصينية.
ع د
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