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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 15 شباط 2020 07:17 ص

برايان هوك: إيران مسؤولة عن كل مصائب اليمن

هوك
قال المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية ”برايان هوك“،  أمس الجمعة، إن إيران مسؤولة عن كل المصائب والمشاكل التي يعاني منها اليمن، مشيرًا إلى أن دعم إيران للحرب في اليمن تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وأوضح هوك خلال مقابلة تلفزيونية نقلتها إذاعة ”صوت أمريكا“ باللغة الفارسية، إن“إيران مسؤولة عن كل المصائب والبؤس في اليمن، وإنها بدعم المتمردين الحوثيين تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم“.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن البحرية الأمريكية اعترضت 358 صاروخًا إيراني الصنع ومكونات أسلحة أخرى كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن في 9 شباط/ فبراير الجاري، في بحر العرب.
وفيما يتعلق بتسليم الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، قال برايان هوك:“إن مجلس الأمن الدولي ملزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين، وإن المجلس له دور يلعبه في إشراك نظام مثل إيران في اليمن“، داعيًا مجلس الأمن إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لفضح دور إيران في تهديد السلام والأمن.
وتابع المسؤول الأمريكي:“إن تحرك إيران لإطلاق منصات إطلاق الأقمار الصناعية يتماشى مع الجهود المبذولة لبناء صواريخ عابرة للقارات“، لافتًا إلى أن ”مجلس الأمن بحاجة إلى تمديد حظر الأسلحة على ”الحكومة الرئيسة الداعمة للإرهاب“ من أجل حظر اختبارات الصواريخ الباليستية التي نراها في عمليات الإطلاق الفضائية“.
ع د

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