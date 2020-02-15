حفتر: لن تتوقف عملياتنا حتى يتحقق النصر كاملا

قال القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم ، إن الجيش الليبي لن يوقف عملياته حتى يتحقق النصر كاملاً، بانتهاء الميليشيات والإرهابيين ومغادرة المرتزقة البلاد أو مواجهة مصيرهم المحتوم.

وأضاف حفتر، في كلمة عبر الهاتف للمتظاهرين الذين تجمعوا في ميدان الكيش بوسط مدينة بنغازي؛ مناصرةً للجيش وللتنديد بالتدخل الأجنبي في الشأن الليبي، أن ”السلام مطلب الجميع ولن يتحقق السلام إلا بنزع سلاح الميليشيات ومغادرة المرتزقة الذين أحضرهم (مسعور تركيا) بمساعدة الخونة في ليبيا“.



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وأشار إلى أن ”الليبيين سيخيبون أمل الغزاة حين يحيلون أرضهم لمقابر لهم، وأن طرابلس قاب قوسين أو أدنى من التحرير، مؤكدا أن لا مساومة على الثوابت“.

وتابع المشير حفتر: ”كنا وما زلنا دعاة سلام والسلام الذي نسعى إليه يحقق السيادة والحرية والكرامة والسيطرة على الثروات من قبل شعبنا الليبي“.

ووصف قائد الجيش الليبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ“المسعور الذي يظن أن لبلاده إرثًا في بلاد العرب، والتي لولا العرب لظلت حتى اليوم بدون ديانة سماوية“.

وأكد حفتر في خطابه للشعب الليبي بأنه ”لا رجوع عن الهدف الذي دفع من أجله الشهداء أرواحهم، وأنه لن تتوقف عمليات الجيش حتى بلوغ النصر الكامل“، محييًا الغاضبين اليوم لأجل الوطن وكرامته.





