بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 14 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 14 شباط 2020 05:02 م

قبل ايام من اعلانها ..مؤشرات اولية عن ملامح حكومة محمد علاوي

محمد توفيق علاوي

تشير معظم التوقعات الى ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، سيقدم حكومته الى البرلمان قبل نهاية  الاسبوع المقبل .

بل ان بعض النواب حدد الموعد بيوم الاحد او ربما الاثنين ، بعد ان انتهى رئيس الوزراء المكلف من محادثاته مع الكتل السياسية بشأن كابينته الوزارية ..

والسؤال المطروح ، هو :" هل ستكون حكومة علاوي  من المستقلين غير المرتبطين باحزاب او كتل سياسية ، كما تعهد للمتظاهرين عند تكليفه ".

بطبيعة الحال الجواب سيعرف عندما تعلن الحكومة ، لكن قبل هذا لابد للانتباه الى عدد من المؤشرات التي قد ترسم صورة متوقعة للحكومة المقبلة ، فالمكلف محمد توفيق علاوي تم تكليفه اساسا ، خلافا لما طالب به المتظاهرون ، فهو كان وزيرا سابقا ..والشيء الاخر هو الفترة الزمنية التي قضاها علاوي في التشاور والتباحث مع الكتل السياسية والاحزاب من اجل تشكيل حكومته ، في الوقت الذي هو في غنى عن هذه المشاورات لوكان حقا ينوي استيزار شخصيات مستقلة ..

واخيرا ، ما اكده نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي ، بان القوى السياسية تبطن خلاف ما تعلن .. وحسب الاعرجي فقد ابلغت  اغلب  تلك الكتل رئيس الوزراء المُكلّف بأنها ستُفشِل مهمته ما لم يسمح لها بالمشاركة في حكومته !!

 

ف.ا

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