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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الجمعة، 14 شباط 2020 05:01 م

تظاهرات حاشدة في بغداد ومحافظات الجنوب.. في إطار الحراك الشعبي

تظاهرات

تشهد مدن عراقية، اليوم الجمعة، مظاهرات شعبية متفرقة، أبرزها المظاهرات الاحتجاجية التي يطالب فيها الحراك الشعبي للشهر الرابع على التوالي بإجراء إصلاحات في العملية السياسية ومحاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين ومحاربة الفساد.

ودعت تنسيقيات المظاهرات الاحتجاجية المتواصلة منذ تشرين الأول حتى الآن إلى تنظيم مسيرات احتجاجية داخل ساحات التظاهر في بغداد ومحافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية والسماوة والبصرة والناصرية وميسان وواسط .

يأتي ذلك للتعبير عن الرفض وإدانة استهداف وقمع المظاهرات، والإسراع بإصلاح العملية السياسية، وتشكيل حكومة تمهد لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال نشطاء، إن مئات من المتظاهرين توافدوا إلى ساحات التظاهر للانضمام إلى ساحات التظاهر والاعتصام لدعم مطالب المتظاهرين والمشاركة في الفعاليات التي تشهدها ساحات التظاهر من فعاليات تعبيرية في مجالات الخطابة والشعر والرسم والفنون الأخرى، فضلاً عن أسواق خيرية لدعم المظاهرات.

وستتكفل القوات العراقية بوضع خطط أمنية لحماية المتظاهرين، وقطع طرق، ووضع حواجز أمنية، لتأمين الحماية للمتظاهرين، ونشر قوات إضافية في الشوارع والتقاطعات لتسهيل حركة المتظاهرين.

وأفادت مصادر طبية أمس بسقوط أكثر من 10 متظاهرين مصابين بالقنابل المسيلة للدموع ومسدسات الصيد التي تستعملها القوات الأمنية لتفريق المحتجين.

يأتي ذلك فيما قال القيادي في تحالف القوى العراقية، النائب محمد الكربولي، إن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي لم يكن منصفاً في اختيار أعضاء الحكومة ويتفرد باختيارهم من دون توافقات.

كما رفض الكربولي التصويت لحكومة علاوي، مؤكدا أن رئيس الوزراء المكلف يعيد خطأ حكومة عادل عبدالمهدي.

من جهته، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن على رئيس الوزراء العراقي محمد العلاوي أن يستجيب لمطالب الشعب العراقي وعليه محاربة الفساد.

وقال إن الإدارة الأميركية تدرس كل أصعد التعاون مع الحكومة العراقية في إطار العلاقة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن حكومات العراق المتعاقبة سادها الفساد.

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