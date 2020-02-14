الاتحاد الوطني : الموازنة والمادة 140 اهم من المناصب



اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي:" ان الاكراد لاتهمهم المناصب في حكومة علاوي بقدر التزامه بتطبيق الدستور بشكل صحيح وخاصة مايتعلق بموازنة الاقليم والمادة "140.



وقال السورجي في تصريح صحفي :" ان الاحزاب المشاركة بالعملية السياسية اجتمعت قبل ايام مع رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وتم خلال الاجتماع توحيد الرؤى بشأن الكابينة الحكومية، لكن الجميع ينتظر زيارة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى اقليم كردستان للتباحث حول تشكيل الحكومة ".



واضاف :" ان الاكراد لديهم توجه بشأن الحكومة الجديدة، ولن تهمهم المناصب في الكابينة الوزارية بقدر التزام علاوي بتطبيق الدستور وخاصة مايتعلق بالشعب الكردي من موازنة للبيشمركة وتطبيق المادة 140، وبالتالي فان هذه الامور اهم من المناصب ".



ف.ا