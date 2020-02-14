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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد يوست الجمعة، 14 شباط 2020 04:49 م

محافظ نينوى : الدعم الدولي لاعمار الموصل دون الطموح

نجم الجبوري

اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن تكلفة اعمار مدينة الموصل ، فيما اكد ان  الدعم الدولي اقتصر على المستشفيات والمدارس.
 
وقال الجبوري في تصريح صحفي :" ان مدينة الموصل تحتاج الى 15 مليار دولار لاعادة اعمار ما دمرته عصابات داعش الارهابية "، مبينا :" ان عجلة الاعمار في المدينة مستمرة ،بالرغم من قلة التخصيصات المالية ،والعمل جارٍ دون توقف في اغلب المجسرات والمرافق الحيوية الاخرى".

واوضح المحافظ :" ان الدعم الدولي لا يلبي الطموح ، واقتصر على انشاء  المستشفيات والمدارس الكرفانية"، مشيراً الى :" ان الحكومة التركية تعتزم اقراض العراق مبلغ  5 مليارات دولار لاعادة اعمار  المناطق المحررة ، شرط  ان يتم تخصيص مليارين ونصف المليار لمدينة الموصل".

ف.ا
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