محافظ نينوى : الدعم الدولي لاعمار الموصل دون الطموح



اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن تكلفة اعمار مدينة الموصل ، فيما اكد ان الدعم الدولي اقتصر على المستشفيات والمدارس.



وقال الجبوري في تصريح صحفي :" ان مدينة الموصل تحتاج الى 15 مليار دولار لاعادة اعمار ما دمرته عصابات داعش الارهابية "، مبينا :" ان عجلة الاعمار في المدينة مستمرة ،بالرغم من قلة التخصيصات المالية ،والعمل جارٍ دون توقف في اغلب المجسرات والمرافق الحيوية الاخرى".



واوضح المحافظ :" ان الدعم الدولي لا يلبي الطموح ، واقتصر على انشاء المستشفيات والمدارس الكرفانية"، مشيراً الى :" ان الحكومة التركية تعتزم اقراض العراق مبلغ 5 مليارات دولار لاعادة اعمار المناطق المحررة ، شرط ان يتم تخصيص مليارين ونصف المليار لمدينة الموصل".



ف.ا