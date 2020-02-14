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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 14 شباط 2020 04:47 م

نائبة : عجز الموازنة يضع علامات استفهام حول آلية صرف الاموال

النائبة عن تحالف النصر ندى شاكر

بينت النائبة المستقلة ندى شاكر جودت :" ان عجز الموازنة يضع علامات استفهام حول آلية صرف الاموال والابواب التي وضعت بحيث خلقت هذا العجز" ، لافتة الى :" ان عبد المهدي تسلم حكومة فيها فائص بالموازنة ، في حين ان حكومته قامت باعداد موازنة فيها عجز بأكثر من 40 تريليون دينار".

وقالت جودت في تصريح  صحفي :" ان عجز الموازنة لن يتغير على الرغم من تأخر اقرارها الى وقت غير معلوم ".

واضافت :" ان الكثير من الاموال لا احد يعلم مصيرها، خاصة ان موازنة 2019 هي نسخة من ميزانية العام الذي سبقها، وبالتالي فان العجز الحاصل ينبغي الوقوف عنده لمعرفة الأبواب التي وضعت بها هذه الاموال من قبل حكومة عبد المهدي".

وتابعت النائبة :" ان حكومة عبد المهدي مطالبة بايضاح مشاريعها في ما يخص بناء المدارس والمشاريع الخدمية والاستثمارية الاخرى، والتي بسببها وصل عجز موازنة 2020 الى اكثر من 40 تريليون دينار "، مبينة :" ان عبد المهدي تسلم حكومة بميزانية فائضة وبلد آمن مستقر، الامر الذي يحتاج الى ايضاح في ما يتعلق بعجز الموازنة، والسؤال حول آلية صرف الاموال والجهات التي ذهبت اليها ".

ف.ا
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