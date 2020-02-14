قيادي تركماني : حكومة علاوي تعلن نهاية الاسبوع



اعلن القيادي التركماني جاسم محمد جعفر ان حكومة محمد علاوي قد يتم الاعلان عنها مع نهاية الاسبوع المقبل .



وقال جعفر في تصريح صحفي :" ان علاوي قد يحسم حكومته والاسماء التي سيضعها في كابينه خلال الايام المقبلة، و من المؤمل ان تقدم الكابينة في اواخر الاسبوع المقبل، خاصة بعد ان انتهى رئيس الوزراء وحسم المباحثات مع الكتل السياسية ".



واضاف :" ان اللحظات الاخيرة ستقرر شكل الكابينة الوزارية الجديدة، و هناك اكثر من معلومة بشأن تمثيل التركمان ضمن حكومة علاوي "، مشيرا الى :" ان المعلومات المتوفرة تفيد بوجود شخصية تركمانية ضمن الكابينة الوزارية ".



ف.ا

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