قيادي تركماني : حكومة علاوي تعلن نهاية الاسبوع

اعلن القيادي التركماني جاسم محمد جعفر ان حكومة محمد علاوي قد يتم الاعلان عنها مع نهاية الاسبوع المقبل .
وقال جعفر في تصريح صحفي :" ان علاوي قد يحسم حكومته والاسماء التي سيضعها في كابينه خلال الايام المقبلة، و من المؤمل ان تقدم الكابينة في اواخر الاسبوع المقبل، خاصة بعد ان انتهى رئيس الوزراء وحسم المباحثات مع الكتل السياسية ".
واضاف :" ان اللحظات الاخيرة ستقرر شكل الكابينة الوزارية الجديدة، و هناك اكثر من معلومة بشأن تمثيل التركمان ضمن حكومة علاوي "، مشيرا الى :" ان المعلومات المتوفرة تفيد بوجود شخصية تركمانية ضمن الكابينة الوزارية ".
ف.ا