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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 14 شباط 2020 04:35 م

قيادي تركماني : حكومة علاوي تعلن نهاية الاسبوع

جاسم محمد جعفر البياتي
قيادي تركماني : حكومة علاوي تعلن نهاية الاسبوع

اعلن القيادي التركماني جاسم محمد جعفر ان حكومة  محمد علاوي قد يتم الاعلان  عنها مع نهاية الاسبوع المقبل .

وقال جعفر في تصريح صحفي :"  ان علاوي قد يحسم حكومته والاسماء التي سيضعها في كابينه خلال الايام المقبلة، و من المؤمل ان تقدم الكابينة في اواخر الاسبوع المقبل، خاصة بعد ان انتهى رئيس الوزراء وحسم المباحثات مع الكتل السياسية ". 

واضاف :" ان اللحظات الاخيرة ستقرر شكل الكابينة الوزارية الجديدة، و هناك اكثر من معلومة بشأن تمثيل التركمان ضمن حكومة علاوي "، مشيرا الى :" ان المعلومات المتوفرة تفيد بوجود شخصية تركمانية ضمن الكابينة الوزارية ".

ف.ا
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