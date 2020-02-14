مقتل 4 ضباط إيرانيين جراء القصف الإسرائيلي على دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن مقتل سبعة عناصر من الجيش السوري والحرس الثوري الإيراني في القصف الصاروخي الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة قرب دمشق.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، "قتل في الغارات الإسرائيلية الليلية سبعة مقاتلين، ثلاثة من الجيش السوري وأربعة من الحرس الثوري الإيراني"، مشيراً إلى أن القصف طال "منطقة المطار".



وأشار المرصد إلى أن "القصف الإسرائيلي على منطقة مطار دمشق جاء بعد دقائق من وصول طائرة شحن يعتقد أنها كانت قادمة من إيران".





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