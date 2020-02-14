تكثيف الجهود البيئية لحماية أهوار البصرة

أكد معاون محافظ البصرة عرب الجزائري، اليوم الجمعة، تكثيف الجهود البيئية لحماية اهوار المحافظة.



وقال الجزائري في تصريح له ، إن “لجنة إدارة المحميات الطبيعية في أهوار البصرة، اصدرت توصيات تهدف الى تكثيف جهود حماية المحميات الطبيعية في المحافظة”.



واشار الى ان “التوصيات والتوجيهات تهدف الى تكثيف جهود حماية هور الحمار الشرقي الواقعة شمال البصرة فضلاً عن تحسين وضعها البيئي للحفاظ على التنوع الاحيائي”.



وبين الجزائري، ان “هذه المحميات اصبحت من المواقع المدرجة منذ عام ٢٠١٦ على لائحة التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو”.