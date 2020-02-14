القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية في ذي قار

أعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر إعلام المديرية في بيان له، ان “شرطة ذي قار نفذت عدد من الممارسات الأمنية اليومية خلال الـ24 ساعة الماضية حيث القت القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة”.

وبين ان “من بينهم متهمون بالشروع بالقتل والتهديد والإيذاء العمد ومواد قانونية مختلفة من أبرزها حيازة وتعاطي المخدرات”.

واضاف، ان “مفارز قسم مكافحة المخدرات تمكنت من القبض على عدد من المتهمين وضبط بحوزتهم 1400 قرص مخدر المعروف محليا بــ (الكبتي)”.

واشار الى انه “تم اتخذت بحقهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة”.

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