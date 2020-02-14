بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 14 شباط 2020
آخر الأخبار
نائب سابق: إقالة الحلبوسي الخيار البديل عن إجراء الانتخابات المبكرة العدل الأمريكية تتهم هواوي بالتواطؤ مع إيران الديهي يحذر من عودة عائلات داعش الإرهابي إلى مخيم عملا في نينوى خبير قانوني يحذر من تكرار تجربة اتحاد الكرة الباكستاني مع الاتحاد العراقي السفير البريطاني يعلق على المليونية النسوية في بغداد الثلوج توقف عمل المعبر الوحيد بين اقليم كردستان وسوريا اغتيال مسؤول في الاستخبارات الإيرانية إثر هجوم مسلح روحاني: إيران قد تنهار قريبا الاردن مستعد لتزويد العراق بالكهرباء تقليص اعداد حمايات اعضاء مجلس الانبار "المنحل"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 14 شباط 2020 01:10 م

نائب : فشل علاوي في تسمية الكابينة الوزراية لحكومته يثير القلق داخل البرلمان

images-39

يواصل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي حواراته مع القوى السياسية من أجل إكمال تشكيلته خلال المدة الدستورية التي تنقضي مع نهاية الشهر الحالي، وسط قلق  أبداه بعض النواب حيال ذلك.
وكشف نائب عن تحالف الفتح، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لم يحسم حتى الآن أمر تكليف أي وزير في حكومته المرتقبة.

وقال النائب محمد كريم، في تصريح  له، إن هناك جدلا بين الكتل السياسية بشأن تشكيلة حكومة علاوي، موضحا، أن رئيس الوزراء المكلف لم يحسم إلى غاية الآن أمر تكليف أي وزير في حكومته المرتقبة.

واضاف كريم أن “دليل عدم حسم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اختيار وزرائه، هو أنه لا يزال إلى غاية الآن يلتقي رؤساء الكتل والشخصيات السياسية للاتفاق على الكابينة الوزارية”.

كما عبّر عضو مجلس النواب محمد الكربولي، عن قلقه من احتمال تكليف وزراء من “الوجوه الجديدة”، مضيفا، في تغريدة له على موقع “تويتر”: “أشد ما يثير القلق هو أن المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة قد يلجأ إلى اختيار أسماء بعيدة عن الواقع السياسي لمجرد ملء تشكيلته الوزارية بوجوه جديدة بغض النظر عن الخبرة والتخصص”.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الاهوار

تكثيف الجهود البيئية لحماية أهوار البصرة 14 شباط 2020 02:35 م

ندى جودت

نائبة: عجز بأكثر من 40 تريليون دينار في موازنة 2020 14 شباط 2020 01:32 م

زوابع رعدية جراء سقوط الأمطار

الأنواء تحذر من أمطار وعواصف رعدية خلال الأيام الثلاثة المقبلة 14 شباط 2020 01:01 م

داعش

الديهي يحذر من عودة عائلات داعش الإرهابي إلى مخيم عملا في نينوى 14 شباط 2020 12:49 م

ستيفن هايكي

السفير البريطاني يعلق على المليونية النسوية في بغداد 14 شباط 2020 12:23 م

unnamed (1)

الثلوج توقف عمل المعبر الوحيد بين اقليم كردستان وسوريا 14 شباط 2020 12:18 م

11

اغتيال مسؤول في الاستخبارات الإيرانية إثر هجوم مسلح 14 شباط 2020 12:16 م

unnamed

الاردن مستعد لتزويد العراق بالكهرباء 14 شباط 2020 12:05 م

التعليقات