تعرف على أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط خلال تعاملات اليوم

ننشر أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميا لهذا اليوم الجمعة، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي.
اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة
سعر بيع للدولار= 121.000 دينار عراقي
سعر شراء للـدولار= 120.000 دينار عراقي
اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 108.40 دولار
الباوند السعر العالمي: 100 باون = 130.51 دولار
الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 605.00 ليرة تركية
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1576.25 دولار
سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 56.34 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 51.47 دولار
ع د
اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة
سعر بيع للدولار= 121.000 دينار عراقي
سعر شراء للـدولار= 120.000 دينار عراقي
اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 108.40 دولار
الباوند السعر العالمي: 100 باون = 130.51 دولار
الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 605.00 ليرة تركية
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1576.25 دولار
سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 56.34 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 51.47 دولار
ع د