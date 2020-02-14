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الجمعة, 14 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 14 شباط 2020 01:04 م

تعرف على أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط خلال تعاملات اليوم

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ننشر أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالميا لهذا اليوم الجمعة، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي.
اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة
سعر بيع للدولار= 121.000 دينار عراقي
سعر شراء للـدولار= 120.000 دينار عراقي
اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 108.40 دولار
الباوند السعر العالمي: 100 باون = 130.51 دولار
الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 605.00 ليرة تركية
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1576.25 دولار
سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 56.34 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 51.47 دولار
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