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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 14 شباط 2020 01:01 م

الأنواء تحذر من أمطار وعواصف رعدية خلال الأيام الثلاثة المقبلة

زوابع رعدية جراء سقوط الأمطار

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الاربعة المقبلة في البلاد،  محذرة من أمطار وعواصف رعدية في الأيام الثلاثة المقبلة.
وقالت الهيئة في تقرير  لها ، إن “طقس يوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض قطع من الغيوم في كافة مناطق البلاد”، مبينة أن “درجات الحرارة الصغرى ترتفع الى معدل 8 مْ”.
وأشار تقرير الانواء الى ان “طقس يومي الأحد والأثنين المقبلين سيكون غائم جزئياً وغائماً ممطراً مع فرصة لحدوث عواصف رعدية”، لافتا الى أن “درجات الحرارة ترتفع في عموم المناطق”.
وبحسب التقرير، “تتحسن حالة الطقس الثلاثاء المقبل ليكون في المناطق كافة صحواً مع بعض قطع من الغيوم ودرجات الحرارة تستقر نسبياً”.

ع د

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