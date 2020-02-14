الديهي يحذر من عودة عائلات داعش الإرهابي إلى مخيم عملا في نينوى

حذر المحلل السياسي محمد ربيع الديهي، من عودة عائلات تنظيم داعش الإرهابي من مخيم الهول السوري إلى مخيم عملا في محافظة نينوى.



وقال الديهي في تصريح صحفي، إن "تلك العائلات تمثل تهديداً للأمن والاستقرار، وتعد قنبلة موقوتة خلفها تنظيم استطاع أن يجتذب النساء ويعول عليهن لاستنساخه مرة أخرى".



ولفت الديهي، إلى أن "إقناع أفراد ومقاتلين جدد بالانضمام إلى التنظيم الإرهابي والمشاركة في العمليات الإرهابية كانت مهمة نساء داعش"، موضحا أنهن "عملن على إقناع الشباب بالانضمام إلى التنظيم، وتنفيذ عمليات إرهابية في بلادهم سيراً على خطة "الذئاب المنفردة" والتي تعاني منها كثير من دول العالم بعد انهيار التنظيم".



وأضاف، أن "مقتل أبو بكر البغدادي والعديد من قيادات داعش أدى إلى الحديث عن انتهاء التنظيم وعودته لفكرة الذئاب المنفردة، إلا أن عودة داعش مرة أخرى في الشمال السوري والعراق واردة خاصة في ظل العمليات التركية في المنطقة".

