خبير قانوني يحذر من تكرار تجربة اتحاد الكرة الباكستاني مع الاتحاد العراقي



حذر الخبير القانوني المحامي السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم، نزار احمد، من تكرار تجربة اتحاد الكرة الباكستاني مع اتحاد الكرة العراقي.



وقال احمد في تصريح صحفي :" ان قرار لجنة طوارئ الفيفا لم يحدد عدد اعضاء الهيئة التطبيعية وآلية وخطوات تشكيلها، والفيفا ذكر بقراره ( فقط ) انه سيختار اعضاء الهيئة التطبيعية بالتشاور مع الاتحاد الاسيوي واصحاب المصلحة في العراق ".



واضاف :" مع هذا نرى اسماء تطرح واسماء تستثنى وشخصيات تتصرف وكأن الفيفا قد اختارها لهذه المهمة ، وجدلا بخصوص استحقاق محافظة معينة على حساب محافظة اخرى ".



واوضح :" ان حالة العراق تشبه ، الى حد كبير ، حالة باكستان بعملية تشكيل الهيئة التطبيعية التي استغرقت شهرين ونصف الشهر بعد صدور قرار تشكيلها"، معربا عن امله ان لا يستغرق تشكيل الهيئة التطبيعية في العراق هذا الوقت.



وكان "فيفا" قد ارسل كتاباً الى اتحاد الكرة العراقي، يبلغه فيه بانه سيوجه بتشكيل هيئة مؤقتة للاتحاد.