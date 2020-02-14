بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 14 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 14 شباط 2020 12:23 م

السفير البريطاني يعلق على المليونية النسوية في بغداد

ستيفن هايكي
أبدى السفير البريطاني في العراق، ستيفن هايكي، إعجابه بالحشود النسوية في المليونية بالعاصمة بغداد والمحافظات.

وقال هايكي في تغريدة على "تويتر"، إنه "مهما كان موقفك من الحركة الاحتجاجية في العراق، فمن الملهم رؤية العديد من النساء يرفعون اصواتهم، خاصة بوجه التهديدات والترهيب".

وأضاف "آمل ان تعطي الحكومة أولوية أكبر لشمول المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية".
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