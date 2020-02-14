السفير البريطاني يعلق على المليونية النسوية في بغداد

أبدى السفير البريطاني في العراق، ستيفن هايكي، إعجابه بالحشود النسوية في المليونية بالعاصمة بغداد والمحافظات.



وقال هايكي في تغريدة على "تويتر"، إنه "مهما كان موقفك من الحركة الاحتجاجية في العراق، فمن الملهم رؤية العديد من النساء يرفعون اصواتهم، خاصة بوجه التهديدات والترهيب".



وأضاف "آمل ان تعطي الحكومة أولوية أكبر لشمول المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية".