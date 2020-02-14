روحاني: إيران قد تنهار قريبا

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من انهيار إيران وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

وقال في خطاب ألقاه أمام الآلاف في ساحة "آزادي" وسط العاصمة طهران، إن هناك حالة عدم الاستقرار، إذا تم إجراء الانتخابات بطريقة أحادية، ونبه إلى مغبة حصول ثورة وشيكة إذا لم يستطع الإيرانيون أن يصوتوا في انتخابات سليمة وحرة.

ووفقا لراديو "فاردا" الإيراني المعارض، فإن روحاني حذر مما وصفه بالانهيار في حال تم تعطيل مسار الانتخابات المقررة في غضون 10 أيام، وهو ما يظهر عمق الأزمة السياسية في البلاد، ويكشف أن الرئاسة تبدو في دور المتفرج على الحدث المنتظر.

والثلاثاء شاركت حشود من الإيرانيين، في الذكرى الحادية والأربعين لقيام ما عرف باسم الثورة الإسلامية، واستغل روحاني هذه المناسبة ليبعث بعدة رسائل سياسية.