تقليص اعداد حمايات اعضاء مجلس الانبار "المنحل"



اعلن عضو مجلس محافظة الانبار(المنحل) فرحان الدليمي، الخميس، ان القيادات الامنية اوعزت بتقليص اعداد الحمايات لاعضاء المجلس.



وقال الدليمي في تصريح صحفي :" ان القيادات الامنية اوعزت بتقليص اعداد الحمايات الامنية لأعضاء مجلس محافظة الانبار من خمسة منتسبين الى اثنين ، لحين صدور قرار الطعن الذي تقدم به اعضاء المجلس الى المحكمة الادارية ".



واضاف :" ان لجنة شكلها محافظ الانبار علي فرحان الدليمي قامت بتسلم كافة العجلات الحكومية من اعضاء مجالس الاقضية والنواحي"، مبينا :" ان رواتب اعضاء المجالس المحلية توقفت منذ قرار حلها من قبل مجلس النواب ".