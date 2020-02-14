الثقافة : 20 الف قطعة اثرية في طريقها للعودة الى العراق



كشفَ وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، عن وجود نحو 20 الف قطعة اثرية في السفارة العراقية بواشنطن في طريقها للعودة الى العراق.



وقال الحمداني في تصريح صحفي :" ان مواقعنا تعرضت الى عملية ممنهجة من النهب والتخريب والسرقات، وبدأنا منذ فترة ليست قصيرة ، باستعادة الاثار المهربة بالتعاون مع الهيئة المختصة "، مشيراً الى :" ان الوزارة استعادت الاف القطع الاثرية من دول العالم المختلفة التي تضامنت مع العراق في هذا الجانب".



وأضاف الحمداني :" ان سفاراتنا تعيد المئات من القطع الاثرية اسبوعياً الى البلد بالتعاون مع فريق مدرب ومؤهل من الاثاريين في قسم الاسترداد في هيئة الاثار".



وكشف الحمداني عن :" ان السفارة العراقية في واشنطن لديها الان نحو 5 الاف قطعة اثرية كانت مهربة من قبل شركة “Hobby Lobby” و10 الاف رقيم طيني منهوب في جامعة كورنيل"، مشيراً الى :" ان نصف هذا العدد من الالواح المسمارية لا يزال في السفارة ولدينا اثار مستخرجة من مدينة اور في عشرينيات القرن الماضي في جامعة بنسلفانيا ، اعيدت الى السفارة ".