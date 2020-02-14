صادقون : علاوي اكمل كابينته الوزارية بعيدا عن الضغوط السياسية





اكدت كتلة "صادقون" النيابية ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي نجح باكمال كابينته الوزارية، فيما بينت :" ان علاوي لن يرضخ لضغوط الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،ببقاء وزير المالية فؤاد حسين وعدد من الوزراء السنة ".



وقال النائب عن الكتلة احمد الكناني في تصريح صحفي :" ان علاوي اكمل كابينته الوزارية بشكل كامل بعيدا عن تدخلات الكتل السياسية وضغوطها"، لافتا الى :" ان كابينة علاوي خالية من الوزراء المتحزبين وسيدعمها مجلس النواب بالتصويت على منحها الثقة ".



واضاف الكناني :" ان علاوي رفض الخضوع لضغوط الحلبوسي والحزب الديمقراطي ببقاء وزير المالية فؤاد حسين وعدد من الوزراء السنة ضمن كابينته الوزارية الجديدة" ، مبينا :" ان علاوي سينجح بادارة الحكومة كونه لم يخضع لضغوط الكتل السياسية".