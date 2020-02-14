بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 14 شباط 2020
آخر الأخبار
نائب سابق: إقالة الحلبوسي الخيار البديل عن إجراء الانتخابات المبكرة العدل الأمريكية تتهم هواوي بالتواطؤ مع إيران الديهي يحذر من عودة عائلات داعش الإرهابي إلى مخيم عملا في نينوى خبير قانوني يحذر من تكرار تجربة اتحاد الكرة الباكستاني مع الاتحاد العراقي السفير البريطاني يعلق على المليونية النسوية في بغداد الثلوج توقف عمل المعبر الوحيد بين اقليم كردستان وسوريا اغتيال مسؤول في الاستخبارات الإيرانية إثر هجوم مسلح روحاني: إيران قد تنهار قريبا الاردن مستعد لتزويد العراق بالكهرباء تقليص اعداد حمايات اعضاء مجلس الانبار "المنحل"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 14 شباط 2020 11:47 ص

صادقون : علاوي اكمل كابينته الوزارية بعيدا عن الضغوط السياسية

491877Image1
صادقون : علاوي اكمل كابينته الوزارية بعيدا عن الضغوط السياسية


اكدت كتلة "صادقون" النيابية  ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي نجح باكمال كابينته الوزارية، فيما بينت :" ان علاوي لن يرضخ لضغوط الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،ببقاء وزير المالية فؤاد حسين وعدد من الوزراء السنة ".

وقال النائب عن الكتلة احمد الكناني في تصريح صحفي :" ان علاوي اكمل كابينته الوزارية بشكل كامل بعيدا عن تدخلات الكتل السياسية وضغوطها"، لافتا الى :" ان كابينة علاوي خالية من الوزراء المتحزبين وسيدعمها مجلس النواب بالتصويت على منحها الثقة ".

واضاف الكناني :" ان علاوي رفض الخضوع لضغوط الحلبوسي والحزب الديمقراطي ببقاء وزير المالية فؤاد حسين وعدد من الوزراء السنة ضمن كابينته الوزارية الجديدة" ، مبينا :" ان علاوي سينجح بادارة الحكومة كونه لم يخضع لضغوط الكتل السياسية".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الاهوار

تكثيف الجهود البيئية لحماية أهوار البصرة 14 شباط 2020 02:35 م

ندى جودت

نائبة: عجز بأكثر من 40 تريليون دينار في موازنة 2020 14 شباط 2020 01:32 م

images-39

نائب : فشل علاوي في تسمية الكابينة الوزراية لحكومته يثير القلق داخل البرلمان 14 شباط 2020 01:10 م

زوابع رعدية جراء سقوط الأمطار

الأنواء تحذر من أمطار وعواصف رعدية خلال الأيام الثلاثة المقبلة 14 شباط 2020 01:01 م

داعش

الديهي يحذر من عودة عائلات داعش الإرهابي إلى مخيم عملا في نينوى 14 شباط 2020 12:49 م

ستيفن هايكي

السفير البريطاني يعلق على المليونية النسوية في بغداد 14 شباط 2020 12:23 م

unnamed (1)

الثلوج توقف عمل المعبر الوحيد بين اقليم كردستان وسوريا 14 شباط 2020 12:18 م

11

اغتيال مسؤول في الاستخبارات الإيرانية إثر هجوم مسلح 14 شباط 2020 12:16 م

التعليقات