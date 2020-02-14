



القت القوات الامنية القبض على متهم بالشعوذة وابتزار امرأة جنوب شرقي بغداد .



وذكر بيان لوزارة الداخلية :" ان مفارز مكتب المدائن في مديرية مكافحة اجرام بغداد القت القبض على متهم جنوب شرقي العاصمة بغداد، لقيامه بتهديد وابتزاز امرأة بمبلغ من المال مقابل عدم الأخبار عنها بالحضور الى دار المتهم لعمل السحر والشعوذة ، وعدم نشر صورها في مواقع التواصل الاجتماعي".



واضاف :" ان المتهم اعترف بجريمته ، فضلا عن قيامه بعدد من حالات الابتزاز ،و ان اغلب ضحاياه من النساء ، وقد عرضت اوراقه التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفه وفق احكام المادة (٤٥٦ ق.ع).