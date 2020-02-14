ضبط شحنة مخالفة للضوابط في الشيب وإعادة عجلتين محملتين بالسيراميك لفشلهما في الفحص النوعي للجانب الايراني بالشلامجة







اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، عن ضبط واحالة عجلة محملة بمادتي "الليمون واللالنكي" في منفذ الشيب الحدودي.



وذكر بيان للهيئة ان عملية الضبط تمت بعد إكمال المعاملة الكمركية من قبل مركز كمرك الشيب وبعد التدقيق والتفتيش خارج الحرم الكمركي، تبين انها محملة بمواد "الخيار والطماطم" وهي مواد ممنوعة من الدخول حسب كتاب وزارة الزراعة دعماً للمنتج المحلي والأكتفاء الذاتي.



واضاف انه تم ايضا إعادة عجلتين في منفذ الشلامجة الحدودي الى الجانب الايراني محملتين بمادة "السيراميك" بسبب فشلهما من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية حيث تم احالة المخالفات الى الجهات المختصة لأتخاذ الاجراءات القانونية.