الصيهود : مهمة علاوي في تشكيل الحكومة مهمة صعبة ان لم تكن مستحيلة









راى عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود ان مهمة رئيس الوزراء المكلف في تشكيل الحكومة مهمة صعبة ان لم تكن مستحيلة في ظل تمسك الكتل السياسية بالمحاصصة الحزبية والطائفية والفؤية.



واوضح الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : خيارين امام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اما ان يقبل بضغوط الكتل السياسية بقبول مرشحيها الى الوزارات وبذلك يضمن تصويت البرلمان لتمرير الكابينة الوزارية اي بمعنى العودة الى نظام المحاصصة المقيت وأما ان لا يقبل بضغوط الكتل السياسية بالتالي سيكون الطريق صعبا ولا يستطيع تمرير كابينته الوزارية لان الكتل السياسية متمسكة بنظام المحاصصة ولن تتخلى عنها اطلاقا ".



واضاف "اذا سلمنا جدلا ان الكتل السياسية الشيعية وتحت ضغط المتظاهرين ستتخلى عن المحاصصة فان الكتل السياسية الاخرى لن تتخلى عنها بدليل ان التغيير لم يشمل الرئاسات الاخرى من منصب رئيس الجمهورية والبرلمان ونوابهما الذين جاءوا عن طريق المحاصصة".