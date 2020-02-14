بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 14 شباط 2020
آخر الأخبار
نائب سابق: إقالة الحلبوسي الخيار البديل عن إجراء الانتخابات المبكرة العدل الأمريكية تتهم هواوي بالتواطؤ مع إيران الديهي يحذر من عودة عائلات داعش الإرهابي إلى مخيم عملا في نينوى خبير قانوني يحذر من تكرار تجربة اتحاد الكرة الباكستاني مع الاتحاد العراقي السفير البريطاني يعلق على المليونية النسوية في بغداد الثلوج توقف عمل المعبر الوحيد بين اقليم كردستان وسوريا اغتيال مسؤول في الاستخبارات الإيرانية إثر هجوم مسلح روحاني: إيران قد تنهار قريبا الاردن مستعد لتزويد العراق بالكهرباء تقليص اعداد حمايات اعضاء مجلس الانبار "المنحل"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 14 شباط 2020 11:10 ص

وزارة الخارجية تصدر توضيحا بشأن تعيينات حملة الشهادات العليا

84639382_2554739134758127_2214701788852912128_n
وزارة الخارجية تصدر توضيحا بشأن تعيينات حملة الشهادات العليا




 وقال الوزارة في بيان" ان هذه التعيينات  جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (٣٧٣) لسنة ٢٠١٩ الذي تضمن قيام الوزارات كافة بتعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من احكام تنفيذ قانون الموازنة، ولسنة ٢٠١٩ فقط".

وأضافت" ان الاسماء المعلن عنها تنوعت بين المتظاهرين، وذوي الشهداء، واصحاب العقود في الوزارة، والمكونات العراقية الكريمة من المحافظات العراقية كافة من الذين يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه في الفروع التي لها علاقة مباشرة بالخدمة الخارجية".

وتابعت" ان اوامر التعيين  صدرت بعد اجراء المقابلات للمتقدمين، وفرز المؤهلين منهم من قبل لجنة عليا في الوزارة امتاز عملها بالشفافية والحرفية العالية".

ودعت الوزارة الى الاطلاع على الواقع قبل اطلاق التصريحات الاعلامية التي لا تخدم بلدنا أو شعبنا .



وكان  حسن  الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب وجه  بتشكيل لجنة تحقيقية من ثلاث لجان نيابية بشأن تعيينات وزارة الخارجية .

ووجه الكعبي بحسب بيان لمكتبه ، تساؤلا شفهيا بخصوص قوائم التعيينات التي صدرت مؤخرا من وزارة الخارجية ، لافتا الى :" ان الامر لم يتضمن اصحاب الشهادات العليا من الاختصاص في كلية العلوم السياسية والقانون و الاخرى القريبة ، في الوقت التي تكون فيه الوزارة بحاجة ماسة لخدماتهم ، ولم يتضمن ايضا اصحاب العقود الذين امضوا سنوات في الخدمة ولم يجر تثبيتهم لغاية الان ".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
images-39

تعرف على أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط خلال تعاملات اليوم 14 شباط 2020 01:04 م

مجلس-الانبار

تقليص اعداد حمايات اعضاء مجلس الانبار "المنحل" 14 شباط 2020 12:02 م

Doc-P-334308-637171740345391688

الثقافة : 20 الف قطعة اثرية في طريقها للعودة الى العراق 14 شباط 2020 11:53 ص

w1240-p16x9-iraq1-1

الحداد يلوّح بتدخل المجتمع الدولي لوقف قمع المتظاهرين 14 شباط 2020 11:50 ص

1518249357Qbn4e

ضبط حاوية محملة بادوية بشرية منتهية الصلاحية في ميناء ام قصر الجنوبي 14 شباط 2020 11:33 ص

65416EF0-4E3B-4C8C-B53C-B71FDA772C56-780x405

ضبط شحنة مخالفة للضوابط في الشيب وإعادة عجلتين محملتين بالسيراميك لفشلهما في الفحص النوعي للجانب الايراني بالشلامجة 14 شباط 2020 11:21 ص

83848352_2720489234725723_2879605688831574016_o

الصيهود : مهمة علاوي في تشكيل الحكومة مهمة صعبة ان لم تكن مستحيلة 14 شباط 2020 11:18 ص

Untitled

مفوضية حقوق الانسان في العراق تدين أستهداف مكتبها في ذي قار وتطالب الاجهزة الامنية بالكشف عن الجناة 14 شباط 2020 11:03 ص

التعليقات