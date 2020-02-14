وزارة الخارجية تصدر توضيحا بشأن تعيينات حملة الشهادات العليا









وقال الوزارة في بيان" ان هذه التعيينات جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (٣٧٣) لسنة ٢٠١٩ الذي تضمن قيام الوزارات كافة بتعيين حملة الشهادات العليا استثناءً من احكام تنفيذ قانون الموازنة، ولسنة ٢٠١٩ فقط".



وأضافت" ان الاسماء المعلن عنها تنوعت بين المتظاهرين، وذوي الشهداء، واصحاب العقود في الوزارة، والمكونات العراقية الكريمة من المحافظات العراقية كافة من الذين يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه في الفروع التي لها علاقة مباشرة بالخدمة الخارجية".



وتابعت" ان اوامر التعيين صدرت بعد اجراء المقابلات للمتقدمين، وفرز المؤهلين منهم من قبل لجنة عليا في الوزارة امتاز عملها بالشفافية والحرفية العالية".



ودعت الوزارة الى الاطلاع على الواقع قبل اطلاق التصريحات الاعلامية التي لا تخدم بلدنا أو شعبنا .







وكان حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب وجه بتشكيل لجنة تحقيقية من ثلاث لجان نيابية بشأن تعيينات وزارة الخارجية .



ووجه الكعبي بحسب بيان لمكتبه ، تساؤلا شفهيا بخصوص قوائم التعيينات التي صدرت مؤخرا من وزارة الخارجية ، لافتا الى :" ان الامر لم يتضمن اصحاب الشهادات العليا من الاختصاص في كلية العلوم السياسية والقانون و الاخرى القريبة ، في الوقت التي تكون فيه الوزارة بحاجة ماسة لخدماتهم ، ولم يتضمن ايضا اصحاب العقود الذين امضوا سنوات في الخدمة ولم يجر تثبيتهم لغاية الان ".

