الكتل الكردية : حصتنا 4 حقائب وزارية وسنصوت على حكومة علاوي مقابل مجموعة شروط





اكدت الكتل الكردية ان تصويتهـا على الكابينة الوزارية التي سيقدمها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي مرهون بمجموعة شروط.



وقال رئيس كتلة الجماعة الاسلامية النائب سليم همزة في تصريح صحفي ، ان "الاجتماع الأخير الذي عقد بين رئيس إقليم كردستان والأحزاب الكردية تطرق الى تشكيل تحالف كردي موحد في بغداد ، والتعامل مع مسألة تشكيل الحكومة القادمة".





واضاف ان " تم تشكيل لجنة تفاوضية مع بغداد للإسراع بتشكيل الحكومة والتصويت عليها مع التأكيد على ان حصة الأحزاب الكردستانية هي أربع وزارات " ، مبينا أنه "في حال تم احترام إرادة الكرد كمكون رئيس ، ستصوت الكتل الكردية على الكابينة الوزارية، أما في حال إقصاء وتهميش الكرد فسيكون هناك موقف ورأي اخر لدى الكتل الكردية".





واوضح ان "الكتل الكردية ليس لديها شرط محدد مقابل التصويت على الكابينة الوزارية سوى تنفيذ المطالب الحقيقية لشعب كردستان من رواتب الموظفين والاستحقاقات الدستورية وكذلك مستحقات الفلاحين، فضلاً عن مسألة قوات البيشمركة وتنظيمها ضمن منظومة الدفاع العراقية ، وحل جميع الخلافات على وفق الدستور".