مفوضية حقوق الانسان في العراق تدين أستهداف مكتبها في ذي قار وتطالب الاجهزة الامنية بالكشف عن الجناة









ادانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الهجوم الذي نفذته جهات خارجه عن القانون بأستهداف مكتبها في محافظة ذي قار .



وقالت المفوضية في بيان أن مكتبها في ذي قار مستمر في رصد ومراقبة التظاهرات السلمية في المحافظة وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرون والناشطون والمحامون والاعلاميون والمدافعون عن حقوق الانسان .



واضاف البيان انه في الوقت الذي تدين المفوضية الأستهداف والاعتداء والتهديدات المتكررة لمجلسها ومكاتبها وكوادرها وفرقها الرصدية ، الا انها تتعهد بالاستمرار بتنفيذ أعمالها ورصدها الميداني وتوثيقها لكل ما ينتهك حقوق الانسان أو يعرض حياة العراقيين (متظاهرين وقوى أمنية ) للخطر وفقا" لقانونها وبما يتواءم مع الدستور والمعايير والاتفاقيات الدولية الضامنة للحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية الدستورية .