الحداد يستبعد تمرير حكومة علاوي، بالبرلمان من دون ضمان الأحزاب والكتل السياسية







أستبعد القيادي الكردي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، تمرير حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، ونيلها الثقة في مجلس النواب من دون ضمان الأحزاب والكتل السياسية.

وقال الحداد في تصريح ان "مهمة علاوي شاقة وصعبة في ظل هذه الظروف المعقدة في العراق فمن يحاول ان يشكل حكومة مستقلة وتكنوقراط وبعيدة عن الاحزاب وتوجهات الاطراف السياسية وهذا صعب جداً".

وأضاف ان "تشكيل حكومة توافقية وترضية الشارع شيء صعب جدا وهو اجتماع النقيضين فالشارع يطالب بحكومة عدم توافقية وغير سياسية وحزبية والاحزاب ظاهرا وباطنا وهذا رأيي بانها لا ترضى بحكومة خارج عن ارادتها ولو جزئيا ولهذا المهمة ليست سهلة ونأمل ان يصل علاوي الى نتيجة يستطيع تشكيل حكومة يرضي فيها الأحزاب والشارع".

وأكد ان "علاوي لم يطلب رسميا عقد جلسة استثنائية للبرلمان ولم يكمل كابينته ومباحثاته مع الاطراف السياسية وعند ذلك يقدم طلبه للبرلمان في طرح كابينته لنيل الثقة ويتم تحديد جلسة استثنائية في العطلة التشريعية اواعتيادية في الفصل المقبل".

وعن موقف الكتل والاحزاب الكردستانية من الحكومة الجديدة بين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ان "منح الكتل الكردية الثقة للحكومة الجديدة تتوقف على مباحثات علاوي مع الاطراف الكردية وحتى الآن لم اسمع بانه أجرى مباحثات مع الكرد ومن المؤكد حصولها كباقي اجتماعه مع الكتل السياسية ولديه اقتناع بان الكتل الكردية ستمنح الثقة لحكومته اذا ما أعطى وعداً بالالتزام بالدستور بشكل كامل ويحترم ويلتزم المباحثات التي جرت بين بغداد واقليم كردستان".

واستبعد الحداد لان "تذهب حكومة علاوي بعيدا عن المكونات والاحزاب وهي لا ترضى بهذا الشيء واذا شكل حكومته من دون الالتفاف للاطراف السياسية سوف لا تمر حكومته في مجلس النواب لانها ممثله فيه".

وقال "الى الان لم يكن هناك اي اجتماع رسمي بين الكتل الكردية ومحمد توفيق علاوي ولكن ينتظر في الآونة القريبة ان يتم هذا اللقاء وهذه الاجتماعات" نافياً "الانباء التي تقول ان الكتل الكردية ليست موحدة وسوف تدخل بمفاوضات تشكيل الحكومة بكتلتين، وانا استطيع ان اقول ان الكتل الكردية متفقة ان تكون المفاوضات مع توفيق علاوي بصورة موحدة وقبل ايام كان هناك اجتماع بين الكتل الكردية مع رئاسة اقليم كردستان وتم التباحث في هذا الموضوع وتم الاتفاق بشكل مبدئي حول هذا الامر بان يتم تخويل رئاسة الاقليم بإجراء المفاوضات مع علاوي بالتنسيق مع الكتل الكردية وايضاً نحن ماضون في تشكيل تحالف كردستاني للكتل الكردية داخل مجلس النواب".

وبين نائب رئيس البرلمان "اذا لم يمنح البرلمان الثقة لحكومة علاوي سيكون لزاماً على رئيس الجمهورية اختيار مرشح آخر خلال 15 يوماً".