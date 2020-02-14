الحلبوسي يبحث مع وزير المالية الأوضاع السياسية وتطوراتها

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ، مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية فؤاد حسين الاوضاع السياسية.



وقال بيان لمكتب الحلبوسي انه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية وتطوراتها، والتأكيد على ضرورة أن تكون للقوى السياسية رؤية واضحة لإدارة شؤون البلاد وتحمل المسؤوليات؛ من أجل تنفيذ تطلعات جميع مكونات الشعب العراقي.



واضاف ان اللقاء ناقش ايضا ملف تشكيل الحكومة، والمضي بالانتخابات المبكرة؛ تحقيقًا لرغبة الشعب.

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