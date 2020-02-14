بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 14 شباط 2020
آخر الأخبار
نائب سابق: إقالة الحلبوسي الخيار البديل عن إجراء الانتخابات المبكرة العدل الأمريكية تتهم هواوي بالتواطؤ مع إيران الديهي يحذر من عودة عائلات داعش الإرهابي إلى مخيم عملا في نينوى خبير قانوني يحذر من تكرار تجربة اتحاد الكرة الباكستاني مع الاتحاد العراقي السفير البريطاني يعلق على المليونية النسوية في بغداد الثلوج توقف عمل المعبر الوحيد بين اقليم كردستان وسوريا اغتيال مسؤول في الاستخبارات الإيرانية إثر هجوم مسلح روحاني: إيران قد تنهار قريبا الاردن مستعد لتزويد العراق بالكهرباء تقليص اعداد حمايات اعضاء مجلس الانبار "المنحل"
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 14 شباط 2020 10:46 ص

الحلبوسي يبحث مع وزير المالية الأوضاع السياسية وتطوراتها

84784428_2715297661923795_5268412111695904768_n
الحلبوسي يبحث مع وزير المالية الأوضاع السياسية وتطوراتها
بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ، مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية  فؤاد حسين الاوضاع السياسية.

وقال بيان لمكتب الحلبوسي انه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية وتطوراتها، والتأكيد على ضرورة أن تكون للقوى السياسية رؤية واضحة لإدارة شؤون البلاد وتحمل المسؤوليات؛ من أجل تنفيذ تطلعات جميع مكونات الشعب العراقي.

 واضاف ان  اللقاء ناقش ايضا  ملف تشكيل الحكومة، والمضي بالانتخابات المبكرة؛ تحقيقًا لرغبة الشعب.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الاهوار

تكثيف الجهود البيئية لحماية أهوار البصرة 14 شباط 2020 02:35 م

ندى جودت

نائبة: عجز بأكثر من 40 تريليون دينار في موازنة 2020 14 شباط 2020 01:32 م

images-39

نائب : فشل علاوي في تسمية الكابينة الوزراية لحكومته يثير القلق داخل البرلمان 14 شباط 2020 01:10 م

زوابع رعدية جراء سقوط الأمطار

الأنواء تحذر من أمطار وعواصف رعدية خلال الأيام الثلاثة المقبلة 14 شباط 2020 01:01 م

داعش

الديهي يحذر من عودة عائلات داعش الإرهابي إلى مخيم عملا في نينوى 14 شباط 2020 12:49 م

ستيفن هايكي

السفير البريطاني يعلق على المليونية النسوية في بغداد 14 شباط 2020 12:23 م

unnamed (1)

الثلوج توقف عمل المعبر الوحيد بين اقليم كردستان وسوريا 14 شباط 2020 12:18 م

11

اغتيال مسؤول في الاستخبارات الإيرانية إثر هجوم مسلح 14 شباط 2020 12:16 م

التعليقات