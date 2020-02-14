إطلاق نار وأصابة شخصين أمام مستشفى وسط البصرة

صرحت مصادر أمنية عن تعميم مواصفات مركبتين تضم أشخاص أطلقوا النار على مستشفى أهلي وسط محافظة البصرة بسبب خلاف داخل المستشفى تطور إلى إطلاق نار، فيما اشارت معلومات إلى إصابة شخصين بالحادث.

وأكدت المصادر أن المركبتين الأولى من نوع سوناتا سوداء اللون والاخرى من نوع جكسارة باللون ذاته، وتم تعميم مواصفتهما على كافة الدوريات والسيطرات بهدف القاء القبض عليهما.

