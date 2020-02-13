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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 11:41 م

لجنة الدفاع بالبرلمان ترفض إستقبال القوات الأمريكية على الإراضي العراقية

القوات الامريكية
رفض رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا، اليوم الخميس، إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى العراق تحت مسمى توسيع مهام “الناتو”، مؤكداً توافق رئيس الحكومة المكلف مع توجهات الشعب ومجلس النواب بضرورة إخراج هذه القوات من البلاد.

وقال رضا تعقيبا على تصريحات أمين عام حلف “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، حول توسيع مهام الحلف في العراق: “توسيع المهام التدريبية لحلف “الناتو” في العراق وإدخال الضباط العراقيين في دورات تدريبية من قبل الحلف هذا أمر مرحب به، ولكن أن يتم إدخال المزيد من القوات الأمريكية تحت مسمى توسيع مهام حلف “الناتو” هذا أمر لا نقبل به” .
وأضاف: “نحن لا نريد تغيير العنوان ومن ثم الإبقاء على المضمون، المضمون هو أن تخرج القوات الأمريكية وقوات التحالف، ومن ثم يتم التفاهم على أساس السيادة والرغبة العراقية، شخصيا أرى توجه القائد العام للقوات المسلحة المقبل محمد توفيق علاوي مع توجه مجلس النواب ومطالب الشعب العراقي بإخراج القوات الأمريكية من البلاد”.

ودعا رئيس اللجنة إلى تعميق التعاون العسكري الأمني مع روسيا، قائلا: “نحن بحاجة إلى أن يكون هناك دعم قوي لطيران الجيش والقوة الجوية بعد أن أوقفنا التعامل مع قوات التحالف والقوات الأمريكية، نحن بحاجة ماسة جدا للمساعد، وسأقوم بنقل هذا الأمر إلى القائد العام للقوات المسلحة حول ضرورة تعزيز التعاون مع الجانب الروسي بما يعود بالفائدة للعراق”.
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