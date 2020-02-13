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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 11:37 م

انتهاء المرحلة الأولى من عمليات ابطال العراق

عملية امنية
اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، عن انتهاء المرحلة الأولى من عمليات ابطال العراق.

وقالت القيادة في بيان مقتضب، إن "المرحلة الأولى من عمليات ابطال العراق انتهت بعدما حققت اهدافها المرسومة".

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، امس الاربعاء، عن انطلاق عملية ابطال العراق لتطهير الانبار والمناطق المحيطة بها في الحدود العراقية -السورية - الاردنية من "داعش"، فيما نوهت الى ان طائرات F_16 وأنواع اخرى ستحلق بارتفاعات منخفضة وفقًا لمتطلبات العملية.
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