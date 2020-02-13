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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 11:23 م

مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر قانون لتقييد قدرة ترامب على توجيه ضربة عسكرية لإيران

مجلس الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون حاز موافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري اليوم الخميس يقيد قدرة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ عمل عسكري ضد إيران ، إلا بعد موافقة الكونجرس.
تأتي الخطوة وسط تنامي القلق بشأن تصعيد مع إيران، بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الشهر الماضي في العراق، وفي وقت يدرس أعضاء الكونجرس عموما أن يصبح لهم نفوذ أكبر في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
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