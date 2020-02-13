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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 11:17 م

منتخب الشباب السعودي يهزم نظيره العراقي وديا

منتخب العراق تحت 23

تغلب المنتخب السعودي للشباب (تحت 19 عامًا) 1 / صفر على نظيره العراقي اليوم الخميس في المباراة الودية التي جرت بينهما بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.


وأحرز محمد مران هدف المنتخب السعودي الوحيد في الدقيقة 25 من عمر المباراة.


ويأتي هذا اللقاء ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، التي ستقام بالدمام الأسبوع المقبل.


يذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، تأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 المقررة في أوزبكستان.

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