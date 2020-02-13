مصدر أمني عراقي: العثور على قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا بشمال قاعدة"كى وان" في كركوك

أفاد مصدر أمني عراقي بالعثور على قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا في مقبرة المسيحيين الواقعه بالجانب الشمالي لقاعدة "كي وان".



وقال المصدر الأمني إنه وبعد أن تم استهداف قاعدة "كى وان" بصاروخ كاتيوشا، والتي تتواجد فيها القوات الامريكية وقوات اتحادية عراقية، حيث سقطت الصواريخ على أرض مفتوحة ضمن حدود المعسكر " مشيرا إلى أن "الإطلاق تم من مقبرة المسيحيين شمال القاعدة ، ولم يسفر عن أية أضرار بشرية أو مادية ، وبعد الاطلاق خرجت قوة من مركز شرطة عرفة، وعثرت على قاعدة واحدة مطلق صاروخ واحد منها، و 11 صاروخا ماتزال على القاعدة لم تطلق، وتحيطها القوات الامنية لغرض ابطالها ".