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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 10:11 م

الجيش الإسرائيلي ينشئ قيادة جديدة خاصة بإيران

إسرائيل وإيران
 ذكر تقرير أخباري أن الجيش الإسرائيلي سوف ينشئ قيادة جديدة خاصة بإيران كاحدى الأولويات العليا لخطة تستمر عدة سنوات قادمة لرئيس الأركان الليفتنانت جنرال لفيف كوخافي يطلق عليها"الزخم" ، والتي تهدف تحقيق تفوق عسكري كبير على أعداء إسرائيل.
ووفقا لصحيفة"جيروزاليم بوست" اليوم الخميس، سوف يتولي القيادة الجديدة ضابط برتبة ميجور جنرال وسيتم تكليفه بالتركيز على تحليل التهديدات التي تشكلها إيران، والتخطيط لحملة إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية .
وقالت الصحيفة إن القيادة الجديدة سوف تعزز قدرات الجيش الإسرائيلي الهجومية ، بما في ذلك استخدام الوسائل التكنولوجية لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي لتدمير أهداف العدو ، وزيادة تفوق الاستخبارات العسكرية ؛وتوسيع نطاق جمع المعلومات الاستخباراتية بشأن الجمهورية الإسلامية بما في ذلك عبر الأقمار الاصطناعية ، وكذلك تعزيز قدرات إسرائيل الإلكترونية ، سواء الدفاعية أو الهجومية.
وأضافت الصحيفة أنه تمت الموافقة على الخطة من قبل وزير الدفاع نفتالي بينيت وعُرضت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
يأتي إنشاء القيادة الجديدة بشأن إيران وسط توترات بين إسرائيل وإيران حيث تتبادل الدولتان توجيه التهديدات ضد كل منهما الأخرى.
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