بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 13 شباط 2020
آخر الأخبار
الصدر والعامري يلمحان للمكلف : قد نفعل معك مافعلناه مع عبد المهدي!! الاستقرار الامني ينعش تربية الجاموس في ديالى السفير الروسي في بغداد : العراق لم يقدم طلبا رسميا لشراء منظومة " اس 400" خبير اقتصادي : انعدام التنسيق بين النفط والكهرباء يكلف العراق مليارات الدولارات نائب مستقل : هكذا توزع الدرجات الخاصة بين الاحزاب والكتل السياسية القبض على اربعة متهمين بأماكن متفرقة من البلاد الزراعة: استيراد اللحوم عبر كردستان خارج سيطرتنا لجنة نيابية تكشف عن موعد ارسال الحكومة الاتحادية لرواتب موظفي اقليم كردستان النزاهة تضبط حالات تزوير وتعقيب معاملات في عقاري وضريبة نينوى الخالدي: علاوي سيعلن حكومته الأحد المقبل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 10:01 م

أمن بغداد يطالب المتظاهرين بالالتزام بساحة التحرير

التظاهرات

طالبت القيادة الأمنية لعمليات بغداد، اليوم الخميس، المتظاهرين السلميين بالالتزام بمكان التظاهرات المخصص بساحة التحرير، مؤكدة تعرض قواتها قرب الحاجز بين الخلاني وساحة التحرير إلى الرمي بثلاث رمانات هجومية من جهة المتظاهرين.

وقالت القيادة في بيان أصدرته، إنه “في تطور خطير تعرضت قواتنا الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين قرب الحاجز بين الخلاني وساحة التحرير الى الرمي بثلاث رمانات هجومية من جهة المتظاهرين باتجاه قواتنا الامنية مما ادى الى جرح عدد من قواتنا الامنية”، مشيرة الى “إخلائهم الى المستشفيات، مع استمرار قواتنا بواجباتها وهي تتعرض للوسائل العنفية مولوتوف، قطع حديدية، كرات”.

وأضاف البيان أن “قيادة عمليات بغداد تهيب بجميع المتظاهرين السلميين ان يبتعدوا عن الاحتكاك ويلتزموا مكان المظاهرات المخصص لهم في ساحة التحرير”، مشيرا إلى أن “رمي الرمانات الهجومية يعد عملا ارهابيا يستوجب الرد وعلى الجميع ان يفهم ان ضبط النفس العالي الذي تتحلى به القوات الامنية ليس ضعفا بل التزاما امام ابناء شعبنا من المتظاهرين السلميين”.

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الخميس، 13 شباط 2020 10:27 م
إقرأ ايضا
صاروخ

مصدر أمني عراقي: العثور على قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا بشمال قاعدة"كى وان" في كركوك 13 شباط 2020 10:43 م

صاروخ باليستي

سقوط صاروخ على قاعدة كيوان في كركوك 13 شباط 2020 10:02 م

اسبر

اتفاق جديد بين أمريكا والناتو بشأن العمليات العسكرية بالعراق 13 شباط 2020 09:14 م

مديرية الاستخبارات العسكرية

الاستخبارات العسكرية: اختراق وتفكيك "خلية إرهابية" بمدينة الموصل 13 شباط 2020 08:54 م

جنود أمريكيون

إصابة 3 جنود بانفجار في بغداد 13 شباط 2020 07:30 م

قوات التحالف الدولي في العراق

عملية عسكرية بالأنبار للقضاء على الإرهاب 13 شباط 2020 07:27 م

الناتو: سيتم توسيع العمليات العسكرية بالتعاون مع الحلف بالعراق 13 شباط 2020 07:17 م

وزارة الداخلية

القبض على اربعة متهمين بأماكن متفرقة من البلاد 13 شباط 2020 05:57 م

التعليقات