بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 13 شباط 2020
آخر الأخبار
الصدر والعامري يلمحان للمكلف : قد نفعل معك مافعلناه مع عبد المهدي!! الاستقرار الامني ينعش تربية الجاموس في ديالى السفير الروسي في بغداد : العراق لم يقدم طلبا رسميا لشراء منظومة " اس 400" خبير اقتصادي : انعدام التنسيق بين النفط والكهرباء يكلف العراق مليارات الدولارات نائب مستقل : هكذا توزع الدرجات الخاصة بين الاحزاب والكتل السياسية القبض على اربعة متهمين بأماكن متفرقة من البلاد الزراعة: استيراد اللحوم عبر كردستان خارج سيطرتنا لجنة نيابية تكشف عن موعد ارسال الحكومة الاتحادية لرواتب موظفي اقليم كردستان النزاهة تضبط حالات تزوير وتعقيب معاملات في عقاري وضريبة نينوى الخالدي: علاوي سيعلن حكومته الأحد المقبل
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 08:58 م

الرياض تؤكد وقوفها مع فلسطين وتنفي خططا لعقد لقاء سعودي إسرائيلي

السعودية
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية تقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة لها مع إسرائيل، مشددا على أن سياسة المملكة بشأن القضية الفلسطينية ثابتة.

ونفى الوزير السعودي في حديثه لقناة العربية ما تردد من انباء عن خطط لعقد لقاء سعودي إسرائيلي، مشيرا إلى أن علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان، موضحا ترحيب السعودية بأي محاولة لحل القضية الفلسطينية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطته للسلام، "موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته"
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
إسرائيل وإيران

الجيش الإسرائيلي ينشئ قيادة جديدة خاصة بإيران 13 شباط 2020 10:11 م

w1240-p16x9-the-white-house

البيت الأبيض: هناك دول لا تدفع ما يكفي مقابل الأدوية 13 شباط 2020 09:21 م

imgid350179

هوب هيكس تعود للبيت الأبيض كمستشارة جديدة لكوشنر 13 شباط 2020 08:56 م

download

استقالة وزير الخزانة البريطاني 13 شباط 2020 08:43 م

الناتو

استجابة لـ ترامب.. الناتو يوافق على توسيع مهمته التدريبية في العراق 12 شباط 2020 10:00 م

التحالف الدولي

الطيران الأمريكي يشن 3 غارات على القامشلي شمال شرقي سوريا 12 شباط 2020 02:57 م

مجلس الأمة

مجلس الأمن يصوت اليوم الأربعاء على قرار يدعم وقف إطلاق النار بليبيا 12 شباط 2020 02:52 م

ترامب

واشنطن تتهم 5 أشخاص بانتهاك العقوبات على إيران 12 شباط 2020 11:52 ص

التعليقات