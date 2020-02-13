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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 08:54 م

الاستخبارات العسكرية: اختراق وتفكيك "خلية إرهابية" بمدينة الموصل

مديرية الاستخبارات العسكرية
اعلنت الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن اختراق وتفكيك "خلية إرهابية" في حمام العليل بمدينة الموصل.
وقالت الاستخبارات في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بعملية نوعية استباقية تميزت بالجرأة والتخطيط السليم تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٧٥ من اختراق وتفكيك خلية ارهابية مكونة من ٧ عناصر وتلقي القبض عليهم في تل الرمان بحمام العليل – الموصل".






وأضافت أن المعتقلين "هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".
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