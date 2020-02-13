رجل دين: العراق ينعم بالاستقرار بسبب الشهداء

أكد الشيخ عباس أحمد حسن أحد رجال الدين في محافظة صلاح الدين، الخميس، أن العراق ينعم بالأمن والاستقرار والنصر بفضل دماء القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه، مشيرا إلى أن الشهيد المهندس كان قائدا وفيا للعراق.





وقال حسن في تصريح له إن “القادة الشهداء الذين روت دمائهم أرض العراق كانوا سباقين في تخليص العراق وانقاذه من دنس عصابات داعش الإرهابية”، مبينا أن “الشهيد المهندس كان قائدا وفيا ومتواضعا يصلح لكل المهات”.



وأضاف أن “الشهيد المهندس رسم لابناء العراق طريق الخير والسعادة”، مؤكدا أن “العراق ينعم بنعمة عظيمة وهي نعمة النصر والأمن بفضل القادة الشهداء”.