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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 06:41 م

الاستقرار الامني ينعش تربية الجاموس في ديالى

الجاموس

اعلن الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى عن انتعاش تربية قطعان الجاموس بنسبة 40% داخل المحافظة.

وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي :" ان  تربية الجاموس من المهن القديمة في مناطق متفرقة من ديالى ، وهي تمثل مصدر رزق لمئات العوائل منذ عقود طويلة ، لكنها تأثرت جدا بسبب الاضطرابات الامنية وقلة الدعم الحكومي والامراض".

واضاف التميمي :"  ان تربية الجاموس والاستفادة من منتوجاته المتعددة انتعشت بنسبة 40% في الاعوام الاخيرة بعد الاستقرار الامني "، مبينا :" ان تربية   القطعان تتنشر في 7 مناطق داخل ديالى ، خاصة اطراف بعقوبة وجلولاء وخان بني سعد ، لكنها مازالت تعاني من  قلة الدعم الحكومي ، خاصة مايتعلق بتوفير الاعلاف المناسبة ".

ف.ا

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