الاستقرار الامني ينعش تربية الجاموس في ديالى

اعلن الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية في محافظة ديالى عن انتعاش تربية قطعان الجاموس بنسبة 40% داخل المحافظة.



وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي :" ان تربية الجاموس من المهن القديمة في مناطق متفرقة من ديالى ، وهي تمثل مصدر رزق لمئات العوائل منذ عقود طويلة ، لكنها تأثرت جدا بسبب الاضطرابات الامنية وقلة الدعم الحكومي والامراض".



واضاف التميمي :" ان تربية الجاموس والاستفادة من منتوجاته المتعددة انتعشت بنسبة 40% في الاعوام الاخيرة بعد الاستقرار الامني "، مبينا :" ان تربية القطعان تتنشر في 7 مناطق داخل ديالى ، خاصة اطراف بعقوبة وجلولاء وخان بني سعد ، لكنها مازالت تعاني من قلة الدعم الحكومي ، خاصة مايتعلق بتوفير الاعلاف المناسبة ".

ف.ا