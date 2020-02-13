السفير الروسي في بغداد : العراق لم يقدم طلبا رسميا لشراء منظومة " اس 400"

اكد السفير الروسي لدى العراق، ماكسيم ماكسيموف، ان العراق لم يتقدم باي طلب رسمي لشراء منظومة الدفاع الجوي "اس 400" الروسية.



وقال ماكسيموف في تصريح صحفي :" في ضوء الاحداث الاخيرة زاد الاهتمام بمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس 400" من الجانب العراقي، لكن من السابق لاوانه الحديث عن اي شيء ملموس حتى الآن ".



واضاف السفير الروسي :" نحن نقول دائما اننا مستعدون لمواصلة مساعدة الحكومة العراقية في تعزيز قدراتها الدفاعية ، حيث يتم انتاج احدث المعدات العسكرية في روسيا لجميع الصنوف العسكرية، بما في ذلك الدفاع الجوي. واذا تلقينا نداءً بشأن انظمة محددة فسننظر فيه ".

ف.ا