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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 13 شباط 2020 06:33 م

خبير اقتصادي : انعدام التنسيق بين النفط والكهرباء يكلف العراق مليارات الدولارات

صفوان قصي

اكد الخبير الاقتصادي قصي صفوان:"  ان مليارات الدولارات تهدر بسبب عدم وجود تنسيق بين وزارتي النفط والكهرباء "، لافتا الى :" ان العراق يخسر يوميا غازه المصاحب بفعل التصدير ، دون استثماره والاستفادة منه ".

وقال صفوان في تصريح  صحفي :" ان العراق يستورد الغاز من ايران بتكلفة تصل الى ملياري دولار، في وقت توجد فيه  حقول غاز في ديالى، حيث تم تأسيس شركة خاصة لاستثمار هذا الغاز ، اضافة الى وجود 4 حقول اخرى بالامكان الاستفادة منها في تغطية ماتحتاجه المحطات الكهربائية الغازية من وقود".

واضاف :" ان  العراق اخطأ عندما زاد طاقته التصديرية من النفط ، دون استثمار الغاز المصاحب، وهو ماتسبب باهدار مليارات الدولارات ".

واوضح  الخبير الاقتصادي :" ان  العراق كانت لديه فرصة لاستخدام الطاقة الشمسية للتقليل من استخدام المحطات الغازية، حيث ان عدم وجود تنسيق بين وزارتي النفط والكهرباء تسبب باهدار الكثير من المال، خاصة ان الغاز مهدر ولم يتم استثماره بالشكل الامثل "، محذرا  من قطع الطاقة عن العراق بفعل العقوبات المفروضة على ايران، وهو مايوجب ان يباشر العراق بالربط الكهربائي مع دول الجوار الاخرى لتعويض اي نقص يحصل في الطاقة .

ف.ا
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