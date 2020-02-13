نائب مستقل : هكذا توزع الدرجات الخاصة بين الاحزاب والكتل السياسية



كشف النائب المستقل باسم خشان، عن آلية توزيع الدرجات الخاصة بين الاحزاب والكتل السياسية، لافتا الى :" ان كل حزب او كتلة داخل البرلمان لديه نسبة من الدرجات الخاصة بحسب ماحصل عليه من مقاعد في الدورة البرلمانية ".



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان الدرجات الخاصة توزع على اساس قرار تشريعي صدر عام 2008، والمحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستوريته في تشرين الاول من العام 2019 ".



واوضح :" ان الدرجات الخاصة توزع على اساس حصة كل حزب او كتلة داخل البرلمان، على مر السنوات وخاصة بعد 2008 حيث شرعها البرلمان "، مبينا :" ان الشخصيات التي تتم اقالتها من بعض الدرجات الخاصة، لاتذهب مناصبهم الى حزب او كتلة اخرى، بل يتم المجيء بشخصية جديدة من نفس الكتلة".



واكد خشان :" ان بعض الكتل السياسية لم تدخل في التشكيلة الوزارية، لكنها حصلت على مناصب الدرجات الخاصة”، لافتا الى :" ان الصدريين حصلوا على اكثر من 16% من مناصب الدرجات الخاصة خلال الدورة الحالية من اصل 4500 درجة ".



ف.ا