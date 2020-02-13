لجنة نيابية تكشف عن موعد ارسال الحكومة الاتحادية لرواتب موظفي اقليم كردستان





كشفت اللجنة المالية النيابية، ، عن موعد ارسال الحكومة الاتحادية لرواتب موظفي اقليم كردستان.



وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا في تصريح صحفي، ان "الحكومة الاتحادية ملتزمة بارسال رواتب موظفي اقليم كردستان"، مشيرا الى انها "ستودع المبلغ المخصص للرواتب في حساب وزارة المالية باقليم كردستان في الاسبوع المقبل".



وأضاف ميرزا ان "الحكومة الاتحادية تعمل حاليا وفق موازنة {1/12} التي ينص عليها قانون الادارة المالية"، لافتاً الى ان "ذلك يعني التزام الحكومة بارسال رواتب موظفي الاقليم.



ف.ا