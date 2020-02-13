النزاهة تضبط حالات تزوير وتعقيب معاملات في عقاري وضريبة نينوى





أعلنت مديرية تحقيق نينوى في هيئة النزاهة الاتحادية عن قيامها بتنفيذ عمليتي ضبط في مديريتي التسجيل العقاري والضريبة في المحافظة.



وأشارت المديرية، ، إلى أن فريق عمل من ملاكاتها، انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري – الزهور، وتمكَّن من ضبط متهم؛ لقيامه بترويج صور قيد مزورة بالاشتراك مع متهم آخر صاحب مكتب عقارات يقوم بعرض صور قيود مزورة للبيع، لافتة إلى أنه تمَّ ضبط المتهم الثاني خلال العملية.



وأضافت إن الفريق تمكَّن بعملية منفصلة من ضبط موظف في مديرية ضريبة نينوى – الأيسر أثناء قيامه بترويج معاملة أحد المواطنين دون حضور صاحب العلاقة.



ف.ا